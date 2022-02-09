Женщина отказала умирающей свекрови в последней просьбе и была раскритикована

Пользовательница Reddit с ником throwaway08389 рассказала как ее умирающая свекровь недавно обратилась к ней с одной просьбой: пожилая женщина хотела, чтобы та устроила большую вечеринку в честь дня рождения дочери. Тем не менее рассказчица отказала ей и объяснила свое решение тем, что не хотела создавать для ребенка стрессовую ситуацию. В комментариях многие юзеры раскритиковали и осудили пользовательницу, а ее решение сочли эгоистичным.

Рассказчица отметила, что они с мужем скрывали беременность от родственников. Они сообщили семье о пополнении уже после того, как женщину с дочерью выписали из роддома. «Я боялась, что обнадежу всех, а потом у меня случится выкидыш, как было в предыдущий раз», — объяснила автор. По словам женщины, ее семья спокойно отреагировала на тот факт, что беременность проходила в тайне, однако родные супруга расстроились.

Пользовательница Reddit добавила, что ее свекровь близка к смерти. «В качестве своего последнего желания она попросила устроить большую вечеринку по поводу дня рождения моей дочери, раз уж у нас не было праздника с раскрытием ее пола и "нулевого дня рождения"», — написала throwaway08389. Женщина добавила, что моментально отвергла просьбу больной родственницы. Автор поста объяснила отказ свекрови беспокойством за дочь. Она заверила, что ее ребенок практически не взаимодействовал ни с кем, кроме матери и отца.

«Она лишь спустя добрых полчаса позволила моим родителям прикоснуться к ней, когда мы встречались с ними на Новый год. (...) Представьте себе, устраивать для нее вечеринку с более 20 людьми, которых она обычно не видит», — посетовала женщина. По словам throwaway08389, отказ расстроил свекровь и рассердил других родственников со стороны мужа.

Многие пользователи в комментариях встали на сторону близких матери. «Ты поступила неправильно. Ты проецируешь свои тревоги на ребенка. А что ты будешь делать дальше, запрешь ее в бункере?», «Не будь эгоистичной», — обратились юзеры к женщине. Они также сочли, что матери стоит проработать свои беспокойства с психотерапевтом.