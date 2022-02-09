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США пообещали действовать осторожно в отношении России

Кирби заявил, что Россия не приняла окончательного решения по ситуации вокруг Украины

Фото: Jason Reed / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не приняла никаких окончательных решений по нынешней ситуации вокруг Украины, и США намерены действовать на этом направлении очень осторожно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон считает, что еще есть время и пространство для дипломатии. Соединенные Штаты исходят из того, что президент России Владимир Путин «не принял окончательное решение», сказал Кирби.

«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России на Украину. Он заявил, что это может произойти в любой день. «Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь», — предположил Салливан.

Марина Совина
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