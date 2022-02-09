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Грабителя и насильника задержали через 30 лет после преступления в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за изнасилование 30-летней давности

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за изнасилование и грабеж спустя почти 30 лет после случившегося. Об этом «Ленте.ру» в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, задержанный совершил преступления еще подростком — в сентябре 1992 года на проспекте Стачек ограбил и изнасиловал 32-летнюю женщину. Преступнику на тот момент было 15 лет.

Представители МВД не раскрывают подробности, но утверждают, что сотрудники уголовного розыска смогли установить причастность мужчины к преступлению почти 30-летней давности. В 2017 году этот мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей — его поймали на краже и осудили.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 55-летний глава управляющей компании напал на правоохранителя, расследовавшего дело о гибели дворника из-за наледи. В итоге в отношении генерального директора управляющей компании было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.

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Леонид Микуляк
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