Российский пилот объяснил повсеместное увеличение времени перелетов по стране

Пилот российской авиакомпании рассказал, из-за чего произошло повсеместное увеличение времени перелетов привычными маршрутами по стране. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам командира воздушного судна, Государственная корпорация по организации воздушного движения постаралась максимально развести маршруты прилета и вылета в московском регионе, так как нагрузка на основные аэропорты возросла.

«Теперь для того чтобы я мог попасть в Шереметьево с юга, нужно долететь до Твери, развернуться и уже после этого можно лететь в родной аэропорт. Абсурдным стал выглядеть 45-минутный полет до Нижнего Новгорода. Он теперь длится около полутора часов, потому что вылетать приходится в сторону Европы, потом отворачивать на юг и уже потом на восток», — объяснил изменения собеседник агентства.

По этой же причине снизилась рентабельность полета, так как из-за лишнего времени в воздухе расходуется больше топлива. Как отметил пилот, изменения особенно повлияли на компании-лоукостеры, которые при прочих равных условиях стараются максимально снижать издержки.

Ранее в январе сообщалось, что 19-летняя летчица из Бельгии Зара Резерфорд попала в Книгу рекордов Гиннесса после того, как ей удалось за 155 дней облететь земной шар на сверхлегком самолете «Акула», став самой молодой женщиной, которая совершила одиночное кругосветное путешествие.