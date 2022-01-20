19-летняя летчица в одиночку облетела земной шар и установила мировой рекорд

Юная бельгийка установила мировой рекорд, став самой молодой женщиной, которая совершила одиночный кругосветный полет. Об этом пишет Associated Press.

19-летняя летчица Зара Резерфорд (Zara Rutherford) попала в Книгу рекордов Гиннесса после того, как ей удалось за 155 дней облететь земной шар на сверхлегком самолете «Акула» — до нее рекорд в течение семи лет удерживала американка Шаеста Вайз (Shaesta Waiz).

Отмечается, что путешествие Резерфорд должно было занять три месяца, однако непрекращающаяся плохая погода и бюрократические проблемы задерживали ее пребывание на земле иногда до нескольких недель подряд, в итоге продлив общее время полета примерно на два месяца. За 155 дней девушка преодолела более 52 тысяч километров, а также сделала остановки на пяти континентах и ​​посетила 41 страну.

Резерфорд начала летать на самолетах с шести лет — еще девочкой ее в полеты брали родители, которые также являются пилотами. А уже с 14 лет бельгийка начала сама управлять воздушными судами. По ее словам, своим путешествием она хочет вдохновить молодых женщин и девушек во всем мире духом авиации и энтузиазмом в изучении точных наук, математики, техники и технологий.

Ранее в декабре 2021 года сообщалось, что кругосветное путешествие Зары Резерфорд затянулось из-за холода в России. Так, из-за нелетной погоды девушка почти месяц находилась в Хабаровском крае.

