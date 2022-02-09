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Британцы попросили помощи у разбогатевших на кризисе компаний

Британцы попросили правительство ввести налог для нефтяных компаний

Фото: Shutterstock

Британцы, столкнувшиеся с растущими ценами на электроэнергию, просят правительство помочь им за счет нефтяных компаний, разбогатевших на кризисе. Об этом сообщает CNN.

Активисты и оппозиционные политики выступают с требованием ввести налог для нефтяных компаний. Они призывают правительство Бориса Джонсона обязать нефтегазовые компании платить единовременный взнос для снижения стоимости электроэнергии. Глава Лейбористской партии Рэйчел Ривз заявил, что корпоративный налог, которые платят компании, должен быть увеличен на десять процентных пунктов в течение года.

Призывы к введению налога начались после того, как британские нефтяные компании отчитались о рекордной прибыли, которая составила 32 миллиона долларов. Только прибыль BP составила 12,8 миллиарда долларов — это рекорд за восемь лет. Промышленная группа OGUK, представляющая британских производителей нефти и газа, включая Shell и BP, считает, что такой налог нанесет «непоправимый ущерб отрасли», а потребители будут платить еще больше.

Смягчить последствия растущих цен попытался министр финансов Риши Сунак. Он объявил о снижении местных налогов на 150 фунтов стерлингов (204 доллара США) для примерно 20 миллионов граждан. Однако большинству британцев все равно придется оплачивать большие счета за свет и отопление.

Ранее стало известно, что цены на электроэнергию в Европе в очередной раз взлетели. Причиной стало сокращение плана производства атомной энергии во Франции — крупнейшем производителе в регионе.

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Платон Щукин
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