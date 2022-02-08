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Цены на электроэнергию в Европе взлетели из-за Франции

В ЕС цены на электроэнергию выросли из-за сокращения плана производства атомной энергии

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европейские цены на электроэнергию резко взлетели после того, как Франция (крупнейший производитель в регионе) второй раз за месяц сократила план производства атомной энергии, пишет Bloomberg.

Мартовский контракт на немецкую электроэнергию вырос на 5,5 процента (до 46,40 евро за мегаватт-час). Французские ядерные реакторы являются основой европейской энергосистемы, экспортируя большое количество электроэнергии. Но они становятся все более ненадежным из-за длительных периодов планового и внепланового обслуживания.

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По данным Morgan Stanley, производство атомной энергии французской Electricite de France SA может упасть в этом году до уровня, невиданного с 1990 года. Существует «значительная вероятность» сокращения производства в 2023 году.

Отключения электроэнергии в сочетании с самыми низкими запасами газа для этого времени года привели к рекордным ценам на электроэнергию в декабре, отмечает издание. Это усугубило энергетический кризис в Европе, в то время как Россия поставляет меньше природного газа на континент, а напряженность вокруг Украины накаляется.

Ранее Еврокомиссия признала атомную энергетику чистым источником энергии. В Европе классифицировали атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии — они должны поспособствовать переходу к безуглеродной экономике.

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Платон Щукин
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