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Заключенные намеренно травмировали себя в российском СИЗО

Несколько заключенных нанесли себе порезы в СИЗО Саратова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В СИЗО Саратова несколько заключенных намеренно нанесли себе порезы. Об этом РБК рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по области.

Там уточнили, что арестанты в «демонстративно-шантажной форме» травмировали себя, отказываясь выполнять требования сотрудников учреждения. Состояние заключенных оценивается как удовлетворительное.

Всех причинивших себе увечья обвиняют или осудили по статьям об убийстве, грабеже, разбое и умышленном причинении вреда здоровью.

5 октября 2021 года в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. На кадрах, попавших в сеть, в отношении мужчины совершались противоправные действия. Автор публикации утверждал, что пострадавший — заключенный, а место действий — областная туберкулезная больница №1 управления ФСИН России по Саратовской области.

После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации. Директор ФСИН Александр Калашников был отправлен в отставку.

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Марина Совина
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