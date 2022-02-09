Россия прокомментировала предложения США и НАТО по гарантиям безопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сравнил встречные предложения США и НАТО на проект Москвы по гарантиям безопасности и заявил, что ответ Североатлантического альянса гораздо более «хамский», чем ответ из Вашингтона. Цитату приводит ТАСС.

Дипломат добавил, что Москва ведет контакты по разным линиям, в том числе на высшем уровне. По его словам, Россия «сфокусирована на тихой дипломатической работе» с США по гарантиям безопасности.

«Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы завершить анализ реакции, она продолжает поступать. В том числе мы воспринимаем как реакцию то действо, которое западные страны и некоторые другие их подпевалы устроили в Вене по линии ОБСЕ вчера», — отметил Рябков, комментируя ряд заявлений, прозвучавших на заседании организации 8 февраля. Он назвал подобные происшествия демонстрацией профнепригодности ОБСЕ.