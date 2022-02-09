Российские дипломаты порекомендовали Госдепу перечитать послание Лаврова

Российские дипломаты порекомендовали Госдепартаменту перечитать послание министра иностранных дел Сергея Лаврова от 28 января. Соответствующий пост опубликован в Facebook Посольства РФ.

Диппредставительство поприветствовало тот факт, что США «дозрели» до обсуждения принципов безопасности в Европе, но отметили, что Вашингтон интерпретирует их однобоко и «лицемерно твердит о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нее экзистенциональную угрозу». Дипломаты отметили, что право сторон выбирать военные союзы сопровождается обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Запад проигнорировал центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Он назвал три ключевых пункта, содержащихся в российских предложениях в адрес США и НАТО, и отметил, что ни по одному из них не обозначена позиция Запада, «их просто обошли». Путин подчеркнул, что диалог по этим вопросам не закончен, а в предложениях Москвы нет ни одного неисполнимого пункта.