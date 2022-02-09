Госдума предложила вычислять майнеров по IP и отключать им электричество

Депутаты Госдумы предложили подключить к борьбе с нелегальным майнингом российских интернет-провайдеров. Они могли бы вычислять IP-адреса, с которых ведется незаконная деятельность, и передавать энергосбытовым компаниям физические адреса, где может быть установлено оборудование для добычи криптовалют. Соответствующее предложение подготовлено в комитете нижней палаты по энергетике и направлено в правительство, сообщают «Известия».

Поставщики электроэнергии, согласно инициативе, должны получить право отключать майнеров от снабжения. Ранее об этом депутатов просила Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК).

В организации считают, что юридически можно оформить такую процедуру через изменение договоров о техническом присоединении. В них должна быть прописана цель использования электричества, и если ресурс расходуется на иные задачи, то поставщик получает право разорвать соглашение.

В документе, подготовленном парламентариями, отмечается необходимость доработать действующее законодательство. В том числе ввести определение бытового потребления, не предполагающее извлечение прибыли.

В комментарии изданию представитель En+ отметил, что отключение электричества должно стать крайней мерой, когда все остальные не сработают. В первую очередь речь идет о технической безопасности потребления, чтобы исключить аварию на перегруженной сети. В свою очередь доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислав Шубин подчеркнул, что инициатива депутатов в первую очередь ориентирована на майнеров, которые устанавливают энергоемкое оборудование в жилых помещениях и гаражах.

Накануне стало известно, что правительство поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют, которую разрабатывал Минфин. Она в отличие от идеи Центробанка не запрещает майнинг и использование российской финансовой инфраструктуры для операций с криптовалютами. Оба ведомства должны до 18 февраля согласовать позиции и подготовить законопроект.