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Представитель Белоруссии при ОДКБ объявил о трансформации организации

Постпред Белоруссии в ОДКБ заявил, что союз перестал быть только оборонительной силой
Вячеслав Ременчик

Вячеслав Ременчик. Фото: страница Вячеслава Ременчика во «ВКонтакте»

ОДКБ провела процесс трансформации из оборонительного союза в международную организацию, обеспечивающую коллективную безопасности участников. Об этом рассказал полномочный представитель Белоруссии в ОДКБ Вячеслав Ременчик, сообщается в Telegram-канале дискуссионного клуба «Валдай».

В клубе проходит обсуждение на тему «Задачи ОДКБ в условиях роста международной напряженности: взгляд из столиц». Принимающий участие в дискуссии постпред Ременчик заявил, что ОДКБ за двадцать лет перестала быть только оборонительной силой и трансформировалась в современную международную организацию.

«ОДКБ обладает реальными механизмами для устранения современных угроз и совершенствования его работы по укреплению коллективной безопасности», — добавил он. На собрании клуба выступили и представители других стран-участниц ОДКБ, в частности, Казахстана, который подчеркнул коллективный характер принятия решений в организации.

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После ввода сил ОДКБ в Казахстан во время подавления массовых беспорядков в республике организация стала более активно звучать в речах политиков и государственных деятелей постсоветских стран. МИД Казахстана охарактеризовал миротворческую миссию ОДКБ как профессиональную и выполненную в духе союзнической поддержки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скором присоединении члена ОДКБ Армении к Союзному государству России и Белоруссии. Лукашенко заметил, что Еревану «некуда деваться».

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Дмитрий Настасьев
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