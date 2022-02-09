Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной торговой сессии Московской биржи российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи вырос на 1,08 процента, до 3590,2 пункта, индекс РТС — на 1,38 процента, до 1509,7 пункта, свидетельствуют данные площадки

Рубль в начале дня несущественно укрепляется. Доллар опустился до 74,95 рубля (минус 0,08 процента), евро — до 85,55 рубля (минус 0,15 процента).

В лидерах роста среди «голубых фишек» Мосбиржи находятся VK (плюс 2,56 процента, до 625,4 рубля), «Тинькофф» (плюс 2,36 процента, до 5187 рубля) и X5 (плюс 2,19 процента, до 1751,5 рубля). Худший результат показывают «Сургутнефтегаз» (минус 0,08 процента, до 37,325 рубля), «Полюс» (минус 0,01 процента, до 12 049 рубля) и «Новатэк (плюс 0,17 процента, до 1631 рубля).

Нефтяные котировки продолжают снижаться с начала недели. Апрельский фьючерс Brent опустился до 90,69 доллара за баррель, мартовский WTI — до 89,25 доллара. С достигнутых в начале месяца многолетних максимумов оба сорта потеряли порядка трех долларов.

Поводом для позитивного движения на рынке стала оценка результатов встречи в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Позднее французский лидер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, после чего заявил, что последние дни «позволили выявить новые подходы».