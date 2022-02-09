Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о тайных встречах с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Грузия Online».

Как следует из заявления Саакашвили, они вели переговоры по поводу Абхазии и Южной Осетии.

«Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию — это итог моих поездок в Лондон», — заявил Саакашвили в суде по делу о растрате госсредств.

Ранее Лукашенко не исключил, что Белоруссия признает Абхазию и Южную Осетию, когда президент России Владимир Путин скажет ему, что в этом есть необходимость.

Лукашенко также рассказывал, что в 2008 году тогдашний верховный представитель Евросоюза по внешней политике Хавьер Солана пригрозил ему, что в случае признания независимости двух республик Белоруссию отключат от расчетов по международной межбанковской системе SWIFT.