Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оценены потенциальные санкции против России

Агентство Moody's оценило три потенциальных санкционных меры против России

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Рейтинговое агентство Moody's оценило три потенциальных санкционных меры против России в случае эскалации конфликта с Украиной. Выдержки из обзора приводит РБК.

В первую очередь аналитики подчеркивают, что геополитическая напряженность все-таки не выльется в прямой военный конфликт, поскольку в этом случае Россия понесет огромные военные и экономические издержки. Говоря о перспективах военного вмешательства со стороны Москвы, Moody's указали, что «поместят суверенные рейтинги России в список на пересмотр к понижению».

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Агентство детально рассмотрело потенциальные последствия для России от трех санкционных мер США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и санкции против российских финансовых институтов.

В случае санкций против госдолга российские банки смогут абсорбировать такой возросший объем предложения госбумаг, полагают аналитики. Что касается возможного отключения от SWIFT, то трансграничные российские платежи это не остановит, а банкам придется искать альтернативу. Самый же значительный финансово-экономический эффект эксперты видят во включении российских госбанков в санкционный список SDN. «Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта», — говорится в отчете.

Другие рейтинговые агентства — S&P и Fitchсчитают, что экономике России может быть нанесен ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины. В Fitch уверены, полномасштабного вторжения не будет. Однако аналитики предсказывают, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и принятия более серьезных санкций против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми прививок от COVID-19
Раскрыты проблемы при производстве кислорода на Луне и Марсе
Китай ударил по экономике США
Курс биткоина выдохся после недавнего роста
Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко
Врач объяснил заражение омикроном вакцинированного восемь раз Жириновского
В группе Тутберидзе назвали цирком ситуацию с допинг-тестом фигуриста сборной
Саакашвили назвали «законченным психопатом»
Влади из «Касты» высказался об уборке снега в Москве
Оценены последствия антироссийских санкций для экономики Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.