Оценены потенциальные санкции против России

Рейтинговое агентство Moody's оценило три потенциальных санкционных меры против России в случае эскалации конфликта с Украиной. Выдержки из обзора приводит РБК.

В первую очередь аналитики подчеркивают, что геополитическая напряженность все-таки не выльется в прямой военный конфликт, поскольку в этом случае Россия понесет огромные военные и экономические издержки. Говоря о перспективах военного вмешательства со стороны Москвы, Moody's указали, что «поместят суверенные рейтинги России в список на пересмотр к понижению».

Агентство детально рассмотрело потенциальные последствия для России от трех санкционных мер США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и санкции против российских финансовых институтов.

В случае санкций против госдолга российские банки смогут абсорбировать такой возросший объем предложения госбумаг, полагают аналитики. Что касается возможного отключения от SWIFT, то трансграничные российские платежи это не остановит, а банкам придется искать альтернативу. Самый же значительный финансово-экономический эффект эксперты видят во включении российских госбанков в санкционный список SDN. «Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта», — говорится в отчете.

Другие рейтинговые агентства — S&P и Fitch — считают, что экономике России может быть нанесен ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины. В Fitch уверены, полномасштабного вторжения не будет. Однако аналитики предсказывают, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и принятия более серьезных санкций против России.