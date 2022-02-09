В Южной Корее прошла церемония в честь подвига моряков крейсера «Варяг»

В бухте южнокорейского портового города Инчхон прошла церемония в память о 118 годовщине подвига моряков крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец». Об этом пишет ТАСС.

Участие в мероприятии приняли посол России в Республике Корея Андрей Кулик, сотрудники российского посольства и военного атташе, а также представители южнокорейских военно-морских сил. «Сейчас мы находимся на месте гибели в Инчхонской бухте бронепалубного крейсера "Варяг", где отдаем дань памяти мужеству, самоотверженности и верности воинскому долгу наших славных предков», — заявил в своей речи посол России.

Кулик от имени России поблагодарил Южную Корею за помощь в организации ежегодного возложения венков к монументу, поставленному в память о гибели «Варяга» и «Корейца». В 2004 году, к 100-летию со дня морского сражения двух российских кораблей против японской эскадры в 14 судов, в Инчхонской бухте установили памятник, увенчанный бронзовой бескозыркой.

Бой в бухте Чемульпо (современная Инчхонская бухта) состоялся 9 февраля 1904 года. Японская эскадра заблокировала в бухте крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец», чтобы не позволить им помешать высадке двухтысячного десанта. После часовой артиллерийской перестрелки экипажи русских кораблей, понеся большие потери, были эвакуированы на сушу. «Кореец» пришлось взорвать, а «Варяг» — потопить.