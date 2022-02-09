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ДНР зафиксировала передвижение украинских танков

Народная милиция ДНР сообщила о передвижении украинских танков в 15 км от своих позиций

Фото: Vyacheslav Madiyevsky / globallookpress.com

Разведка Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала передвижение украинских танков в 15 километрах от своих позиций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уточнил, что в районе населенного пункта Новотроицкое была передислоцирована танковая рота 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на северо-западной окраине Авдеевки разместились два танковых взвода.

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Прибытие танковой роты замечено и на западе Новогородского. «Отметим, что на прошлой неделе с танкистами 95 бригады проводились интенсивные занятия по огневой и тактической подготовке с отработкой вопросов по наступательной тематике», — сказал Басурин.

В тех же районах, по его словам, работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, мешая наблюдателям ОБСЕ осуществлять воздушный мониторинг и фиксировать размещение украинского тяжелого вооружения. «Складывается впечатление, что наблюдателей ОБСЕ такое положение дел, когда невозможно зафиксировать нарушения со стороны Украины, устраивает», — отметил представитель Народной милиции ДНР.

Ранее 9 февраля стало известно о начале испытаний модернизированной версии советского танка Т-64 на Украине. Т-64БВ образца 2022 года получил новые приборы наблюдения и прицелы третьего поколения. Защищенность танка усилили решетчатыми экранами, а на башне установили резиновые щитки.

Обострение в Донбассе началось на фоне сообщений о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В ответ на слухи о грядущем нападении Киев смог получить дополнительные вооружения из стран Запада, которые, по утверждению разведки самопровозглашенных республик, уже доставлены в расположение подразделений ВСУ в Донбассе.

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Варвара Кошечкина
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