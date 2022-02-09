В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 9 февраля, пишет ТАСС.

На борту находились два человека. По предварительным данным, они выжили.

Уточняется, что воздушное судно Cessna приземлилось в районе села Новое Сумароково.

Дополнение: При жесткой посадке легкомоторного самолета в Татарстане никто не пострадал, сообщили в МЧС.

28 января военный вертолет Ми-8 потерпел крушение около поселка Дубки под Ульяновском. В результате ЧП погиб 27-летний бортовой инженер Влад Шевцов. 38-летний Сергей Кондратенко и 23-летний Владислав Музоров получили различные травмы.