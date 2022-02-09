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В Казахстане начнут производить автоматы Калашникова

В казахстанском Кокшетау запустят производство автоматов Калашникова

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Казахстане организуют производство автоматов Калашникова, сообщается на сайте министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Речь идет об автоматах АК-12 и АК-15, их начнут делать на заводе «Тыныс» в городе Кокшетау. Запуск производства моделей образца 2015 года планируется в течение года, уточнили в пресс-службе ведомства.

В начале февраля в пресс-службе «Калашникова» рассказывали, что выпустили крупную партию стрелкового оружия в интересах иностранного заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В компании отметили, что в 2021 году выпуск экспортной продукции военного назначения вырос более чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Высокоточное оружие, автоматы серии «Ратник», автоматы сотой и двухсотой серии вошли в число основных наименований экспортной продукции «Калашникова».

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Платон Щукин
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