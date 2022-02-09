В США увидели «угрозу возмездия» Европе со стороны России

Размещение Россией гиперзвуковых ракет в Прибалтике является целенаправленным предупреждением НАТО. Такое мнение выразил журналист Forbes Себастьен Роблин.

Он отметил, что появление в Калининградской области истребителя МиГ-31К с ракетой, «очень похожей» на «Кинжал», представляет «угрозу возмездия» Европе на случай, если Североатлантический альянс задумается об интервенции в ответ на возможные военные действия России на Украине.

Роблин привел слова военного аналитика Роба Ли, который обратил внимание на то, что запущенный из воздушного пространства Калининградской области «Кинжал» может долететь до большинства западноевропейских столиц и Анкары всего за 7-10 минут.

Ранее истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» сняли на видео в небе над Калининградской областью. На кадры попал момент, когда МиГ-31 заходил на посадку на аэродроме Чкаловск.