Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США увидели «угрозу возмездия» Европе со стороны России

Forbes: появление в Калининградской области МиГ-31К является предупреждением НАТО

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Размещение Россией гиперзвуковых ракет в Прибалтике является целенаправленным предупреждением НАТО. Такое мнение выразил журналист Forbes Себастьен Роблин.

Он отметил, что появление в Калининградской области истребителя МиГ-31К с ракетой, «очень похожей» на «Кинжал», представляет «угрозу возмездия» Европе на случай, если Североатлантический альянс задумается об интервенции в ответ на возможные военные действия России на Украине.

Роблин привел слова военного аналитика Роба Ли, который обратил внимание на то, что запущенный из воздушного пространства Калининградской области «Кинжал» может долететь до большинства западноевропейских столиц и Анкары всего за 7-10 минут.

Ранее истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» сняли на видео в небе над Калининградской областью. На кадры попал момент, когда МиГ-31 заходил на посадку на аэродроме Чкаловск.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал фразу Путина про красавицу
Ученые рассказали о вреде перехода с зимнего на летнее время
Доктор Мясников назвал снижающий риски развития рака груди фактор
Постпред заявил о подготовке европейцев к возможным санкциям в отношении России
В США увидели «угрозу возмездия» Европе со стороны России
Лидер движения «Сдай педофила!» назвала главное отличие реальных пострадавших
Джошуа отказался от отступных и проведет реванш с Усиком
Россиянин перечислил минусы отдыха в Дубае и назвал его бюджетную альтернативу
Москва указала на возможность продать газ без «Северного потока-2»
Врач-диетолог назвала запрещенные для худеющих продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.