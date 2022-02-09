Российский посол заявил о готовности к диалогу с Латвией по острым вопросам

Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что Россия не уклоняется от диалога с республикой и готова обсуждать самые острые вопросы. Его сообщение передает ТАСС.

По словам посла, вопросов для обсуждения накопилось много, поэтому представителям государств «рано или поздно придется садиться за стол переговоров». «Россия выступает за открытый, равноправный и честный диалог по любым проблемам, какими бы сложными они ни были», — заявил Ванин.

Ранее в январе глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что ведомство попросит у государства дополнительно 350 миллионов евро из-за роста угрозы национальной безопасности, в частности, со стороны России. «И мы также видим, что Эстония выделила дополнительные ресурсы своим вооруженным силам, а также немного на внутренние дела, чтобы способствовать более быстрому развитию своих вооруженных сил», — уточнил он.