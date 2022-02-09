Курс биткоина выдохся после недавнего роста

Рост курса биткоина может остановиться — криптовалюта выдохлась после самого долгого роста более чем за четыре месяца на фоне опасений трейдеров о том, что недавний отскок от минимумов был слишком стремительным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейшая в мире криптовалюта теряла 2,4 процента 8 февраля, в моменте опускавшись до 42 807 долларов за монету, свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap. Падение сказалось и на других цифровых активах — индекс 100 крупнейших криптовалют в ходе торгов падал на 2,3 процента.

Начало недели для биткоина выдалось удачным — он торговался выше 44 тысяч долларов. С этим связано последующее падение. «Откат объясняется фиксацией прибыли после сильного роста. Биткоин вырос примерно на 38 процентов менее чем за две недели, поэтому я думаю, что все дело в трейдерах, которые фиксируют краткосрочную прибыль», — объяснил главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэли. В целом биткоин поднялся выше своей линии тренда, поэтому вряд ли ему грозит падение, считают экономисты. Аналитики также отмечают, что биткоин в последнее время идет параллельно с другими активами. Взаимосвязь криптовалюты и американских акций, например, стала очевидной в январе, когда волатильными оказались оба этих актива.

Рост биткоина в начале недели застопорился на отметке в 45 тысяч долларов. Обычно это говорит о том, что ралли оказалось слишком стремительным. Криптоаналитик и основатель Fairlead Strategies Кэти Стоктон заявила, что в этом году волатильность биткоина может оказаться сильнее, чем раньше. «Нужно больше ориентироваться на короткие сроки при открытии лонг-позиций», — посоветовала Стоктон. Начало года стало для биткоина худшим с момента наступления «криптозимы» в 2018 году. В январе курс криптовалюты обрушился до 33 тысяч долларов, а с ноября потерял более половины своей стоимости.