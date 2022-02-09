Названо условие для увеличения поставок российского газа в Европу

Увеличение поставок российского газа в Европу зависит от наличия спроса. Такое условие назвал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов, уточнив, что из-за высоких цен спроса не наблюдается.

«Чтобы газ продать, нужно, чтобы кто-то заранее заявил о своей готовности его купить. Ведь поставки по газовой трубе нельзя откачать назад. Потенциальные покупатели в Европе подсчитывают расходы по спотовым ценам и, естественно, думают, что лучше переждать нынешний пик. Рано или поздно цены пойдут вниз», — заявил Чижов.

Если бы зима в Европе была более суровой, а запасы истощались быстрее, то тогда регион согласился бы покупать топливо по высоким ценам, отметил он. У Евросоюза на сегодняшний день нет возможности полностью заменить российский газ, уверен постпред — у Катара и других стран поставки топлива расписаны «на годы вперед». Чижов добавил, что «проще будет сразу перейти на дрова, наплевав на все свои "зеленые" принципы».

Чижов также опроверг обязанность «Газпрома» поставлять дополнительные объемы газа в Евросоюз. При этом на самом деле компания поставляет некоторое количество дополнительного газа в Европу, отметил он. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» не заинтересован в наращивании поставок газа в Европу, несмотря на огромный спрос и рекордные цены на топливо. Она обвинила компанию в странном способе ведения бизнеса.