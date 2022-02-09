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Названо условие для увеличения поставок российского газа в Европу

Постпред России при ЕС заявил, что увеличение поставок газа в Европу зависит от спроса

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Увеличение поставок российского газа в Европу зависит от наличия спроса. Такое условие назвал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов, уточнив, что из-за высоких цен спроса не наблюдается.

«Чтобы газ продать, нужно, чтобы кто-то заранее заявил о своей готовности его купить. Ведь поставки по газовой трубе нельзя откачать назад. Потенциальные покупатели в Европе подсчитывают расходы по спотовым ценам и, естественно, думают, что лучше переждать нынешний пик. Рано или поздно цены пойдут вниз», — заявил Чижов.

Если бы зима в Европе была более суровой, а запасы истощались быстрее, то тогда регион согласился бы покупать топливо по высоким ценам, отметил он. У Евросоюза на сегодняшний день нет возможности полностью заменить российский газ, уверен постпред — у Катара и других стран поставки топлива расписаны «на годы вперед». Чижов добавил, что «проще будет сразу перейти на дрова, наплевав на все свои "зеленые" принципы».

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Чижов также опроверг обязанность «Газпрома» поставлять дополнительные объемы газа в Евросоюз. При этом на самом деле компания поставляет некоторое количество дополнительного газа в Европу, отметил он. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» не заинтересован в наращивании поставок газа в Европу, несмотря на огромный спрос и рекордные цены на топливо. Она обвинила компанию в странном способе ведения бизнеса.

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Платон Щукин
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