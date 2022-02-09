Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова предсказала эскалацию в Донбассе из-за отказа от Минских соглашений

Представитель МИД России Захарова обвинила США в желании отказаться от Минских соглашений
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу возможности автономии в Донбассе. Российский дипломат считает, что пересмотр Минских соглашений, за который выступают в Вашингтоне, может в конце концов подорвать мирный процесс и привести к дальнейшей эскалации в регионе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она обратила внимание на слова госсекретаря США, отметившего, что минские договоренности могут быть выполнены, только если будет найдена их «должная очередность». По мнению Захаровой, искать правильную последовательность действий в документе, где она и так прописана, странно. Она также обвинила американских представителей в том, что своими заявлениями они провоцируют Киев на антиподвиги.

По словам Блинкена, Украина, наоборот, добросовестно относится к выполнению договоренностей. «В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», — отметил госсекретарь.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Вирусолог допустил скорую победу над пандемией COVID-19
Первая российская биржа начнет работать по выходным
В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Ограбившего магазин камер наблюдения вора нашли по видео с камеры наблюдения
Adidas выпустил рекламу с обнаженной грудью разных женщин
Российская авиакомпания официально зарегистрировала новый лоукостер
Названа неочевидная опасность краски
Минфин описал будущее рынка криптовалют в России
Москвич выманил у приятеля 15 миллионов и купил себе внедорожник
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.