Захарова предсказала эскалацию в Донбассе из-за отказа от Минских соглашений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу возможности автономии в Донбассе. Российский дипломат считает, что пересмотр Минских соглашений, за который выступают в Вашингтоне, может в конце концов подорвать мирный процесс и привести к дальнейшей эскалации в регионе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она обратила внимание на слова госсекретаря США, отметившего, что минские договоренности могут быть выполнены, только если будет найдена их «должная очередность». По мнению Захаровой, искать правильную последовательность действий в документе, где она и так прописана, странно. Она также обвинила американских представителей в том, что своими заявлениями они провоцируют Киев на антиподвиги.

По словам Блинкена, Украина, наоборот, добросовестно относится к выполнению договоренностей. «В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», — отметил госсекретарь.