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В Германии заявили об обеспокоенности уровнем запасов газа

Газохранилища Германии заполнены на 35 процентов, заявили в Минэкономики ФРГ

Фото: Shutterstock

Газохранилища в ФРГ заполнены на 35-36 процентов. Об этом заявила представитель Минэкономики Германии, передает ТАСС.

С учетом того, что заполненность газохранилищ снижается последние недели, в министерстве заявили об «обеспокоенности». При этом энергобезопасность страны обеспечена, заявила представитель ведомства.

Она отметила, что все контракты на поставки по трубопроводам исполняются. О каких-либо контактах на уровне правительства по закупкам дополнительных объемов речи не идет, поскольку «от государства тут ничего не зависит».

Запасы газа в европейских подземных хранилищах снова оказались на критически низкой отметке. Если страны ЕС остановят поставки газа из России, топлива останется всего на шесть недель, указано в отчете британской консалтинговой фирмы Wood Mackenzie. По расчетам компании, в настоящее время регион зависит от поставок из России на 28 процентов.

Wood Mackenzie ожидает роста поставок газа из России на 20 процентов в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами.

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Мария Строителева
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