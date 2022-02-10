СВР опубликовала первое письмо советского разведчика супруге из тюрьмы в США

Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала фотокопию первого письма, которое советский разведчик, известный в мире как Рудольф Абель (его настоящее имя — Вильям Фишер — было раскрыто лишь в 1991 году, спустя два десятилетия после смерти), написал в 1958 году домой из тюрьмы в США. Копии документов СВР предоставила РИА Новости.

Письмо Абеля супруге стало первым из серии серии писем, которые сыграли большую роль в последующем освобождении разведчика и его возвращении в СССР.

В письме от 13 июля 1958 года, написанном на английском языке, получателем указана жена Елена (Ellen Abel), передать письмо следовало через посольство СССР в Вашингтоне. «Милая Елена, наконец мне представилась первая возможность за долгое время написать тебе и нашей дочери Лидии. Я искренне верю, что ты получишь это письмо и сможешь мне ответить», — обращался к супруге разведчик.

Отмечается, что родную дочь Фишеров звали Эвелина, однако у супругов была еще приемная дочь Лида, о чем знали немногие. Так он давал коллегам понять, что из тюрьмы пишет именно он. Также в письме разведчик просит супругу не переживать, позаботиться о себе и дочери и надеяться на скорую встречу. «Передай от меня привет всем нашим друзьям. Еще раз прошу позаботиться о себе и дочери. Остаюсь с любовью к вам, ваш муж и отец, Рудольф», — завершил послание Абель.

60 лет назад, 10 февраля 1962 года, на Глиникском мосту, соединявшем ГДР и Западный Берлин, советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли на пятерых граждан США, среди которых был летчик Фрэнсис Пауэрс, сбитый во время разведывательного полета в районе Свердловска (ныне Екатеринбург). До сих пор многие детали событий остаются засекреченными.