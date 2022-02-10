Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СВР опубликовала первое письмо советского разведчика супруге из тюрьмы в США

СВР России показала фото первого письма советского разведчика Абеля-Фишера из тюрьмы в США

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала фотокопию первого письма, которое советский разведчик, известный в мире как Рудольф Абель (его настоящее имя — Вильям Фишер — было раскрыто лишь в 1991 году, спустя два десятилетия после смерти), написал в 1958 году домой из тюрьмы в США. Копии документов СВР предоставила РИА Новости.

Письмо Абеля супруге стало первым из серии серии писем, которые сыграли большую роль в последующем освобождении разведчика и его возвращении в СССР.

В письме от 13 июля 1958 года, написанном на английском языке, получателем указана жена Елена (Ellen Abel), передать письмо следовало через посольство СССР в Вашингтоне. «Милая Елена, наконец мне представилась первая возможность за долгое время написать тебе и нашей дочери Лидии. Я искренне верю, что ты получишь это письмо и сможешь мне ответить», — обращался к супруге разведчик.

Материалы по теме:
60 лет назад СССР и США обменялись разведчиками. Как готовилась эта операция и почему за русского дали пять американцев?
60 лет назад СССР и США обменялись разведчиками.Как готовилась эта операция и почему за русского дали пять американцев?
00:00
Советский разведчик раскрывал планы Гитлера и казнил предателей. За что его не любили руководители КГБ?
Советский разведчик раскрывал планы Гитлера и казнил предателей.За что его не любили руководители КГБ?
11 июля

Отмечается, что родную дочь Фишеров звали Эвелина, однако у супругов была еще приемная дочь Лида, о чем знали немногие. Так он давал коллегам понять, что из тюрьмы пишет именно он. Также в письме разведчик просит супругу не переживать, позаботиться о себе и дочери и надеяться на скорую встречу. «Передай от меня привет всем нашим друзьям. Еще раз прошу позаботиться о себе и дочери. Остаюсь с любовью к вам, ваш муж и отец, Рудольф», — завершил послание Абель.

60 лет назад, 10 февраля 1962 года, на Глиникском мосту, соединявшем ГДР и Западный Берлин, советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли на пятерых граждан США, среди которых был летчик Фрэнсис Пауэрс, сбитый во время разведывательного полета в районе Свердловска (ныне Екатеринбург). До сих пор многие детали событий остаются засекреченными.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Спорт-Экспресс» опроверг новость об отстранении Валиевой от Олимпиады
Стало известно о первом полете «Премьера» с включенной радиолокационной станцией
В России представили новую версию погружающегося корабля
СВР опубликовала первое письмо советского разведчика супруге из тюрьмы в США
Юрист пояснила важность сохранения чеков из банкомата
Врач описал симптомы тромбоза
Аналитик предрек резкое подорожание одной из валют
Плюс-сайз-модель отказалась от фотошопа на снимках и стала секс-символом
Российский дипломат опроверг слухи о планах России вторгнуться на Украину
В ВОЗ заявили о прогрессе в регистрации «Спутника V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.