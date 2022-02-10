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Зеленский обсудил со Столтенбергом действия в отношении России

Президент Украины Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом действия против России

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Twitter, что у него состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, главной темой обсуждения были действия в отношении России из-за «возрастающий угрозы» с ее стороны.

«Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации. Затронули и участие Украины в Мадридском саммите НАТО в июне», — написал Зеленский.

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Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев обратится за помощью к НАТО в случае агрессии со стороны Москвы. По его словам, украинская дипломатия прилагает все усилия для того, чтобы западные партнеры пришли на помощь Украине, когда она об этом попросит — не только поставками оружия, но и реальной военной силой. Посол добавил, что соответствующая просьба уже «на столе» у НАТО.

Марина Совина
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