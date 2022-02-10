Автомобиль участника «Квартета И» Бараца обокрали в Москве

В Москве неизвестный обокрал автомобиль участника театра «Квартет И» Леонида Бараца. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

С машины марки Range Rover Sport сняли два боковых зеркала. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Кража была предположительно совершена в ночь с 27-го на 28 января.

Как отмечает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале, Барац разрешил шоферу припарковать машину во дворе на Большой Грузинской улице неподалеку от Белорусского вокзала. Машина находилась в зоне видимости камер наблюдения.

Леонид Барац известен по фильмам «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины». В 2018 году он получил звание заслуженного артиста России.