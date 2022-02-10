Фанаты пригрозили продолжению «Футурамы» бойкотом из-за робота Бендера

Фанаты пригрозили продолжению «Футурамы» бойкотом из-за актера Джона Ди Маджио, который озвучивал робота Бендера и некоторых второстепенных персонажей. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что Ди Маджио пока не согласился на участие в проекте, поэтому вместо него могут взять другого актера озвучивания. Поклонники мультсериала назвали его незаменимым и отказались смотреть новые серии без привычной озвчуки. Они призвали онлайн-кинотеатр Hulu предложить Ди Маджио достойную оплату и отметили, что менять привычный голос Бендера — крайне плохая идея.

Сам актер отреагировал на обращения фанатов в своем Twitter-аккаунте. Он поблагодарил зрителей за заботу и пообещал, что будет держать их в курсе ситуации.

О том, что «Футурама» получит продолжение, стало известно ранее в четверг. Сервис Hulu заказал производство 20 новых серий, которое начнется в текущем месяце. Премьера запланирована на 2023 год.

«Футурама» — американский научно-фантастический сатирический мультсериал, созданный Мэттом Гроунингом и Дэвидом Сэмюэлом Коэном, авторами «Симпсонов». На данный момент сериал состоит из семи сезонов и четырех полнометражных анимационных лент: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали».