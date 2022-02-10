Сенатор Клишас заразился коронавирусом

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заразился коронавирусом. Об этом сенатор сообщил РИА Новости.

По его словам, он сдал положительный тест на коронавирус, однако симптомов COVID-19 не чувствует.

Сенатор добавил, что из-за болезни не сможет присутствовать на заседании Совфеда в пятницу, 11 февраля.

В среду, 9 февраля, пресс-служба Минздрава сообщила, что глава партии ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в центральную клиническую больницу (ЦКБ) 2 февраля из-за последствий заражений омикрон-штаммом коронавируса. В ведомстве уточнили, что политик находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь от врачей.

В четверг, 10 февраля, коронавирус выявили у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В своем Instagram-аккаунте руководитель региона заявил, что чувствует себя неплохо и надеется скоро вернуться к работе.