Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сенатор Клишас заразился коронавирусом

Сенатор Клишас сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заразился коронавирусом. Об этом сенатор сообщил РИА Новости.

По его словам, он сдал положительный тест на коронавирус, однако симптомов COVID-19 не чувствует.

Сенатор добавил, что из-за болезни не сможет присутствовать на заседании Совфеда в пятницу, 11 февраля.

В среду, 9 февраля, пресс-служба Минздрава сообщила, что глава партии ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в центральную клиническую больницу (ЦКБ) 2 февраля из-за последствий заражений омикрон-штаммом коронавируса. В ведомстве уточнили, что политик находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь от врачей.

В четверг, 10 февраля, коронавирус выявили у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В своем Instagram-аккаунте руководитель региона заявил, что чувствует себя неплохо и надеется скоро вернуться к работе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Трасс на встрече с Лавровым усомнилась в суверенитете России над Воронежем
В России разрешили третью фазу клинических испытаний «ЭпиВакКороны-Н»
Бывший тренер Валиевой высказалась о допинг-пробе фигуристки
Сенатор Клишас заразился коронавирусом
Сборная России опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Минск предупредил посла Украины об ответе на инцидент с заменой флага
Миллиардер раскрыл россиянам новый способ заработка
Москвичам предложили научиться зарабатывать в TikTok
Анджелина Джоли выступила в поддержку жертв домашнего насилия
Жизнь смартфонов Samsung увеличили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.