Постпред России при ООН допустил провокации Украины против россиян в Крыму
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов допустил провокации Украины против россиян в Крыму. Он заявил о возможности силовых действий Киева в интервью РИА Новости.
Постпред уточнил, что необходимо быть готовыми к любому развитию событий, включая силовые действия со стороны «горячих голов в Киеве».
«Во всяком случае призывы к таким опасным действиям появляются то в украинских СМИ, то звучат от некоторых безответственных украинских политиков. Мы не можем игнорировать подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий», — сказал Гатилов.
По его словам, власти Украины с момента объявления антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации. Он добавил, что восемь лет назад это привело к полномасштабным военным действиям. «По сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, узурпировавшая власть в Киеве», — заключил постпред.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал действия России по присоединению Крыма абсолютно прагматичными. Он объяснил это нестабильностью центральной власти после Евромайдана и особым статусом полуострова в конституции страны.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Украина не признала итогов плебисцита и объявила полуостров оккупированным, с ней согласились большинство западных стран.