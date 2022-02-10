Постпред России при ООН допустил провокации Украины против россиян в Крыму

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов допустил провокации Украины против россиян в Крыму. Он заявил о возможности силовых действий Киева в интервью РИА Новости.

Постпред уточнил, что необходимо быть готовыми к любому развитию событий, включая силовые действия со стороны «горячих голов в Киеве».

«Во всяком случае призывы к таким опасным ‎действиям появляются то в украинских СМИ, то звучат от некоторых ‎безответственных украинских политиков. Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — сказал Гатилов.

По его словам, власти Украины с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации. Он добавил, что восемь ‎лет назад это привело к полномасштабным военным действиям. «По ‎сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан ‎группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве», — заключил постпред.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал действия России по присоединению Крыма абсолютно прагматичными. Он объяснил это нестабильностью центральной власти после Евромайдана и особым статусом полуострова в конституции страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Украина не признала итогов плебисцита и объявила полуостров оккупированным, с ней согласились большинство западных стран.