Американский актер продал дом неизвестному

Американский комедийный актер Дэвид Спейд нашел покупателя для своего дома в Беверли-Хиллз спустя месяц после объявления о продаже. Личность нового владельца недвижимости неизвестна, уточняет Mansion Global.

Звезда фильма «Без чувств» приобрел особняк в 2001 году за четыре миллиона долларов. С продажи дома Спейд получил 19,5 миллиона долларов (около 1,4 миллиарда рублей). Агент по недвижимости актера отметил, что его клиенту поступило множество предложений от потенциальных покупателей за достаточно короткий срок.

Особняк площадью 595 квадратных метров был построен в 1978 году. Внутри одноэтажного здания есть четыре спальни, бар и три камина. После покупки Спейд сделал ремонт — он добавил металлическую лестницу на крышу и расширил одну из двух гостиных. Дом расположен на участке площадью 28 соток. Снаружи находятся парковка, три гаража, бассейн и теннисный корт.

Ранее режиссер Люк Бессон продал дом в Беверли-Хиллз и понес убытки. Создатель фильма «Пятый элемент» приобрел недвижимость в 2016 году за 12,2 миллиона долларов, впервые выставил на продажу в 2020-м за 14,9 миллиона долларов, а после неудачной попытки избавиться от жилья снизил стоимость до 11,2 миллиона долларов. После этого Бессону удалось найти покупателя.