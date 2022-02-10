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Американский актер продал дом неизвестному

Актер Дэвид Спейд продал дом в Беверли-Хиллз за 19,5 миллиона долларов
Дэвид Спейд

Дэвид Спейд. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский комедийный актер Дэвид Спейд нашел покупателя для своего дома в Беверли-Хиллз спустя месяц после объявления о продаже. Личность нового владельца недвижимости неизвестна, уточняет Mansion Global.

Звезда фильма «Без чувств» приобрел особняк в 2001 году за четыре миллиона долларов. С продажи дома Спейд получил 19,5 миллиона долларов (около 1,4 миллиарда рублей). Агент по недвижимости актера отметил, что его клиенту поступило множество предложений от потенциальных покупателей за достаточно короткий срок.

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Особняк площадью 595 квадратных метров был построен в 1978 году. Внутри одноэтажного здания есть четыре спальни, бар и три камина. После покупки Спейд сделал ремонт — он добавил металлическую лестницу на крышу и расширил одну из двух гостиных. Дом расположен на участке площадью 28 соток. Снаружи находятся парковка, три гаража, бассейн и теннисный корт.

Ранее режиссер Люк Бессон продал дом в Беверли-Хиллз и понес убытки. Создатель фильма «Пятый элемент» приобрел недвижимость в 2016 году за 12,2 миллиона долларов, впервые выставил на продажу в 2020-м за 14,9 миллиона долларов, а после неудачной попытки избавиться от жилья снизил стоимость до 11,2 миллиона долларов. После этого Бессону удалось найти покупателя.

Александра Качан
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