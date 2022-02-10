МВД начало проверку после смерти задержанного россиянина в отделе полиции

В Красноярском крае началась служебная проверка после смерти в полицейском участке задержанного россиянина. Об этом в четверг, 10 февраля, со ссылкой на краевое управление МВД сообщает «Интерфакс».

По данным полиции, мужчине около сорока лет, он был задержан и доставлен в отдел полиции №2 Красноярска в связи с подозрением в краже металла из гаража. Позже он был обнаружен без сознания в служебном туалете, где, по предварительным данным, нанес себе телесные повреждения. Вызванная на место происшествия скорая помощь смогла лишь констатировать смерть потерпевшего.

Отмечается, что ранее скончавшийся россиянин уже был судим за различные имущественные преступления. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

9 февраля сообщалось, что в Новосибирской области экс-полицейский пойдет под суд за избиение задержанного в отделе полиции города Обь.