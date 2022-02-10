В России ускорят выплату денег нефтяным компаниям

Корректировка топливного демпфера для увеличения денежных выплат нефтяным компаниям произойдет раньше, чем предполагалось. Новые параметры могут вступить в силу с 1 апреля, а не с июля, как планировали еще в январе. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания рассказали, что в четверг, 10 февраля, законопроект рассмотрят на заседании российского правительства, одобрение необходимой комиссии он уже прошел. Далее на следующей неделе документ внесут в Госдуму.

Ускорить его принятие необходимо в связи с тем, что весной сезонно увеличивается спрос на топливо, из-за чего возникает угроза не сдержать рост цен. К нему может привести и дальнейшее подорожание нефти на мировых рынках. В материале отмечается, что дата вступления поправок в силу зависит от конъюнктуры.

Партнер KPMG Виктория Тургенева полагает, что в текущих макропараметрах дополнительные выплаты составят 200-300 миллиардов рублей в текущем году. Точная сумма зависит от того, когда поправки вступят в силу. До этого Минфин обещал, что компенсацию потерь бюджета поделят между собой Фонд национального благосостояния и нефтедобытчики.

Демпферный механизм необходим для борьбы со скачками цен на топливо на российском рынке, когда стоимость нефти падает или растет. Если сырье дорожает, что нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию (65 процентов от разницы между экспортной и фиксированной индикативной внутренней ценой топлива). В обратном случае, когда нефтяные котировки падают ниже определенной отметки, уже НПЗ делятся дополнительным доходом.

В проекте Минфина индикативная цена указана на уровне 55,2 тысячи рублей для бензина и 52,25 тысячи для дизельного топлива. Однако размер компенсации, утверждают источники, вырастет до 83 процентов. Одновременно предполагается сузить коридор цен для дизельного топлива, в котором могут колебаться цены на оптовом рынке, до 15 процентов. В настоящее время коридор для бензина и дизтоплива установлен на уровне 10 и 20 процентов.

Текущая формула расчета цены бензина вступила в силу а мае прошлого года. Ее реализация привела к тому, что стоимость топлива удалось сдержать, но рентабельность АЗС значительно упала. Особенно пострадали независимые заправщики.