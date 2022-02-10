Родители жениха объявили о разводе на его свадьбе и разозлили невесту

Родители жениха поругались на его свадьбе из-за любви к работе, объявили о разводе и разозлили невесту. Об этом жених рассказал в посте на сайте Reddit.

По словам автора поста, во время свадьбы его отец поругался с матерью. Мужчина попросил жену сравнить, кого она любит больше: его или свою работу. Когда она ответила, что никогда не полюбит мужа так же сильно, как то, чем она занимается, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул ей в знак желания развестись.

Мать жениха пожаловалась на это своим родителям, и они решили выяснить отношения с зятем. Они накричали на него и обозвали. Невеста услышала это и разозлилась, в итоге скандальных бабушку и дедушку мужчины попросили покинуть праздник. Девушка также настаивала на том, чтобы ушел отец ее избранника, но тот очень хотел, чтобы родитель остался. Вскоре мать жениха также ушла со свадьбы.

«Моя жена сказала мне, что это повлияло на ее отношение к моему отцу, и она перестала его уважать. Я больше сочувствую ему, потому что думаю, что он провел много лет, зная, что работа была любовью всей жизни моей мамы, а это, должно быть, ужасное чувство», — отметил автор поста. Его супруга продолжила настаивать на том, что отец мужчины — эгоист, который испортил их свадьбу.

«Надеюсь, жена автора поста сделает выводы из этой ситуации. По сути, ее муж позволил отцу публично унизить мать», — написал один комментатор. Другой добавил: «М-да, думаю, ваш отец мог подождать денек и выяснить отношения после свадьбы».

Ранее сообщалось, что жених и его мать тайно перенесли дату свадьбы, случайно исключили мать невесты из списка гостей и разозлили девушку. Из-за переноса мать невесты не смогла присутствовать на празднике.