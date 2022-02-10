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В США сообщили о крупной победе Путина над Байденом

Американский политик Долан сообщил о крупной победе Путина над Байденом в сфере энергетики
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент России Владимир Путин одержал крупную победу над лидером США Джо Байденом в сфере энергетики. Об этом сообщил американский политик Мэтт Долан в колонке для Columbus Dispatch.

По его словам, глава Белого дома уничтожает газовую и нефтяную отрасль США в погоне за сокращением выбросов в атмосферу. Так, он запретил реализацию нефтепровода Keystone XL и не препятствовал остановке магистрали Line 5, напомнил автор. Долан выразил мнение, что эти и многие другие меры должны были улучшить экологическую ситуацию в стране, однако за время президенства Байдена загрязняющих веществ в атмосфере стало на пять процентов больше.

«Кто получил выгоду от этих шагов? Очевидный победитель — президент России Владимир Путин, который быстро восполнил возросший спрос на топливо на мировых рынках», — негодует колумнист.

Он также напомнил о нанесенном за последний год ущербе американским рабочим и предприятиям. Долан уверен, что ограничение производства сырья также укрепило нефтяную отрасль России.

Марина Совина
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