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Россию предупредили о решимости НАТО и ЕС

Канцлер ФРГ Шольц предупредил Россию о решимости и единстве НАТО и ЕС насчет Украины
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и Европейского союза, сообщает РИА Новости.

Шольц предупредил, что потенциальная агрессия против Украины вызовет для России «очень тяжелые экономические, политические и стратегические последствия». Он добавил, что НАТО и ЕС ожидают от России четких шагов для снижения напряжения в регионе. «Деэскалация — это требование времени», — подчеркнул канцлер Германии.

Канцлер Германии отметил, что страны Европы готовы продолжать серьезный диалог с Россией о безопасности на континенте. Он подчеркнул, что НАТО передала «конкретные предложения». Шольц указал, что этих двух факторах заключается двойственная стратегия стран Запада в отношении России.

«В эту критическую для нас всех ситуацию Россия не должна недооценивать наши решимость и единство — как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенностям наших союзников»", —заявил Шольц перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран.

Марина Совина
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