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Российские фермеры предупредили о росте цен на продукты

Минсельхоз стал мотивировать аграриев брать краткосрочные займы на время посевной кампании

Фото: Shutterstock

Сельскохозяйственная отрасль исчерпала лимиты на льготные кредиты от государства, и Минсельхоз стал мотивировать фермеров обращаться за коммерческими краткосрочными займами, чтобы не допустить провала посевной кампании. Об этом сообщили «Коммерсанту» участники заседания с главой министерства Дмитрием Патрушевым. Аграрии предупредили, что в отсутствии льготного финансирования неизбежен рост цен на продукты.

По словам источников, ведомство намерено добиться от Минфина последующего рефинансирования этих кредитов — предоставить фермерам новые займы по льготной ставке до 5 процентов для закрытия старых, коммерческих. Кроме того, Минсельхоз задумал уменьшить субсидирование процентной ставки по новым льготным кредитам — на данный момент ведомство выплачивает банкам 80–100 процентов размера ключевой ставки ЦБ, но скоро эта цифра может сократиться до 70. Власти обсуждают также расширение лимитов на льготное кредитование в 2022 году — на повестке дня цифры в 10 миллиардов рублей, однако приоритет будет отдан только производителям зерна. 

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко рассказал «Коммерсанту», что из-за регулярного повышения ключевой ставки ЦБ банки будут выдавать займы под 12–13 процентов, в то время как льготные кредиты в среднем предоставлялись под 4 процента. Вице-президент производителя индейки «Дамате» Андрей Григоращенко признался, что его компании уже пришлось перейти на займы по коммерческим ставкам, которые оказались в 2,5 раза больше льготных. Он подчеркнул, что в животноводческой отрасли установилась критическая ситуация. Без новых лимитов на льготные кредиты себестоимость производства мяса и молока вырастет более чем на 5 процентов, что скажется на конечной стоимости продуктов, заключил Григоращенко.

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Кроме того, многие фермеры могут просто не получить кредиты даже по коммерческим ставкам, отметил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Из-за непрерывных попыток государства сдержать цены на еду кредитные организации стали настороженно относиться к кредитованию аграрного сектора. Управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Дмитрий Орехов отмечает, что рефинансирование коммерческих может занять несколько лет, а фермерскому бизнесу присущ достаточно сложный финансовый цикл из-за сезонности и зависимости от урожая.

В начале февраля центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе сообщил, что российский экспорт зерна в январе рухнул почти в полтора раза — Россия поставила зерновых культур на 379 миллионов долларов. При этом средняя цена взлетела на 45 процентов, до 324 долларов за тонну. На первое место по темпам роста экспорта в начале года вышли рыба и морепродукты, потеснив продукцию масложировой отрасли.

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Софья Ермакова
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