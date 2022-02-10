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Глава МИД Великобритании приехала в МГУ

Глава МИД Британии Лиз Трасс посетила МГУ, где проведет встречу с ректором Садовничим

Фото: Mark Thomas / globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс приехала в МГУ, где, в числе прочих мероприятий, проведет встречу с ректором Виктором Садовничим. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба МГУ уточнила агентству, что главы Форин офиса и МГУ обменяются оценками динамики российско-британского научно-образовательного сотрудничества и математического образования. Кроме того, Трасс посетит дискуссию с участием директоров и преподавателей Специального учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ и Университетской гимназии МГУ.

В обсуждении также примут участие студенты МГУ — выпускники СУНЦ. Стороны подискутируют о подходах к высокому уровню математического образования в средних школах, обменяются опытом МГУ и британских ВУЗов в области подготовки математиков и специалистов в IT-сфере.

9 февраля Лиз Трасс прибыла с официальным визитом в Москву. Посольство Великобритании в РФ уточнило, что, в рамках визита, Трасс проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ситуации на Украине. Ранее стало известно, что Трасс проведет в Москве два дня.

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Николай Чигасов
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