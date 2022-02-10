Лавров назвал школой Геббельса попытки Украины уйти от Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими министрами публично отказывается выполнять Минские соглашения. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по результатом переговоров с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс назвал искусством Геббельса попытки Киева уйти от Минских соглашений. Трансляцию публикует ТАСС.

«Министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха», — указал дипломат.

Ранее Лавров подвел итоги встречи с британской коллегой Лиз Трасс, которая прошла в Москве 10 февраля. После беседы российский министр отметил, что отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего и находятся на самой низшей точке за многие годы. Он подчеркнул, что подобная ситуация сложилась не по вине российской стороны.

Комментируя итоги переговоров министр сравнил диалог России и Запада с разговором немого с глухим. По его словам, подробнейшие разъяснения российской стороны по поводу того, что у Москвы нет планов нападения на Украину «упали на неподготовленную почву».