Белорусские пограничники обвинили латвийский вертолет в нарушении границы

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии обвинили латвийский вертолет в нарушении границы республики. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В ГПК сообщили, что 10 февраля около 12:20 пограничники зафиксировали факт нарушения границы Белоруссии латвийским вертолетом Agusta Westland.

По данным ведомства, воздушное судно проникло на белорусскую территорию на глубину до 400 метров в районе населенного пункта Думаришки Браславского района, после чего вернулось обратно в Латвию.

В погранкомитете подчеркнули, что подобные инциденты участились в последнее время. Там также добавили, что могут расценивать их как «провокационные действия сопредельных стран с целью создания напряженности на границе».

8 февраля в ГПК сообщили, что латвийский самолет Ан-2 нарушил воздушное пространство Белоруссии. В ведомстве отметили, что легкомоторный самолет залетел на белорусскую территорию на 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию.

До этого, 3 февраля, в МИД Белоруссии заявили о незаконном пересечении границы страны украинским беспилотником. В министерстве добавили, что дрон был запущен на территорию республики для проведения разведки возле военного полигона «Брестский».