Российский посол рассказал о желании Лондона «давить»

Посол России в Британии Андрей Келин объяснил заявление главы британского МИД Лиз Трасс накануне переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве желанием Лондона «давить». Он заявил об этом в интервью «России 24», фрагмент которого показали в эфире телеканала.

Точного текста заявления Трасс Келин не привел.

«Вот я нахожусь в Лондоне и все, что я слышу из официальных уст, даже предполетное заявление Лиз Трасс, которое она делает, это заявление, его содержание не свидетельствуют [о желании] искать здесь что-либо, думать о чем-то. Думать не хочется, судя по всему, хочется давить. Это привычная американская дипломатия», — сказал российский посол.

По его словам, политику Лондона нельзя воспринимать серьезно. Он добавил, что нужно возвращаться к политике, которая была в 90-е годы: серьезным размышлениям о будущем европейской безопасности, об общем европейском доме.

Ранее в МИД России заявили, что Лондон должен изменить тональность риторики в диалоге с Москвой для развития отношений стран.

9 февраля глава британского МИД Лиз Трасс прибыла в Москву с официальным визитом. Диппредставительство Великобритании уточнило, что она проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ситуации на Украине.