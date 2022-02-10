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Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы препаратов от COVID‑19

«Ъ»: Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от COVID‑19

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Росздравнадзор начал ежедневно контролировать запасы лекарств и вакцин от коронавируса во избежание их нехватки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Из сообщения ведомства следует, что Росздравнадзор ежедневно получает отчетность об объемах вакцин и препаратов от COVID‑19 в рамках реализации плана по противодействию распространения в РФ омикрон-штамма.

Издание сообщает, что контроль Росздравнадзора происходит с помощью системы маркировки препаратов. При этом центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет также отслеживать наличие лекарств как на уровне субъектов, так и в отдельных медорганизациях, включая расход за сутки и динамику использования.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал длительность волны омикрон-штамма. По его словам, она пройдет в два раза быстрее, чем предыдущие, — за два месяца. Это следует из опыта по борьбе с COVID-19 других стран, объяснил специалист. «С учетом того, что в России все в основном стартовало после январских праздников, к 15-16 числу начался рост заболеваемости, дальше два месяца и в середине марта мы ждем окончания. То есть все быстрее стартовало и быстрее закончится», — подчеркнул Болибок.

Марина Совина
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