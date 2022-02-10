У семьи Назарбаева нашли роскошные дворцы в Германии

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев вложили более ста миллионов долларов в покупку четырех роскошных объектов недвижимости в Германии. О найденных у них дворцах сообщается в расследовании немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW).

В статье утверждается, что одним из дворцов, принадлежащих членам семьи бывшего президента Казахстана, является поместье Зеелах на немецком курорте Баден-Баден. В 19 веке там находилась резиденция известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича. Отмечается, что внутри здание украшено фресками, роскошными люстрами и искусной лепниной, а его потолки выполнены из ценных пород дерева.

Журналисты также отмечают, что на территории дворца находится ландшафтный парк с фонтанами, под которым оборудована спа-зона площадью около тысячи квадратных метров.

По данным DW, кроме поместья Зеелах, супругам Кулибаевым принадлежат еще три объекта недвижимости в регионе. Среди них два исторических памятника — вилла известного архитектора Густава Штро и замок-отель Бюлерхее, в котором в свое время любил отдыхать первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.

Ранее сообщалось, что в 2006 году младшая дочь Нурсултана Назарбаева Алия, намереваясь получить британское гражданство, приобрела на севере Лондона особняк. Как уточняет The Sunday Telegraph, покупка стала одним из наиболее значимых ее приобретений после того, как она вывела с территории Казахстана 300 миллионов долларов (более 22 миллиардов рублей).