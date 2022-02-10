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ЛНР заявила о подготовке националистов к бегству из Харькова

ЛНР заявила, что радикалы не верят в успех военной операции в Донбассе и бегут из Харькова

Фото: Shutterstock

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о подготовке украинских националистов к бегству из Харькова. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как утверждают в ЛНР, Киев рассчитывает силовым путем установить контроль над Донбассом, однако радикалы не верят в успех военной кампании, которую готовит президент Владимир Зеленский и его команда.

«По данным агентурной разведки, за последние десять дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась. Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области», — заявили в Народной милиции.

В сообщении сказано, что члены семей большинства радикалов уже покинули Харьков.

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Ранее Народная милиция заявила, что Украина переместила РСЗО «Град» к линии соприкосновения и это является очередным доказательством агрессивных намерений.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев стремится к скорейшему возобновлению работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Алевтина Запольская
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