В Киеве заявили о стремлении вести переговоры по Донбассу

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к скорейшему возобновлению работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на брифинге, передает ТАСС.

По словам Кулебы, стремление Киева снова вести переговоры по Донбассу он обсуждал на встрече с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе могут перенести из Минска в Стамбул. Отмечается, что такое решение предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Киеве идею поддержали.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось 22 декабря 2021 года. На нем стороны договорились соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.