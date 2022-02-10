Разжалованный Лукашенко милиционер получил 6 лет колонии за драку

Бывший подполковник милиции Белоруссии Петр Бутько, который после увольнения занял должность директора коммерческой транспортной фирмы, получил 6 лет тюрьмы за драку на работе. При этом пострадавший сотрудник фирмы Андрей Захар рассказал, что он не имеет претензий к Бутько. Подробности дела сообщила «Медиазона» (издание внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Суд Лидского района приговорил экс-подполковника милиции Петра Бутько к 6 годам колонии по части 3 статье 426 Уголовного кодекса Белоруссии «Превышение власти или служебных полномочий». Кроме того, мужчине постановили выплатить штраф в 16 тысяч белорусских рублей (467 тысяч рублей). Разжалованный милиционер уверен, что уголовное дело против него сфабриковали из-за участия в митингах против результатов президентских выборов в 2020 году, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.

Суд назначил наказание по статье о превышении полномочий, проигнорировав рассказ потерпевшего Захара о том, что фактически он не был подчиненным Бутько — мужчину устроили в фирму по просьбе собственника, поручений Бутько он не исполнял. Мужчина заверил, что претензий к обидчику он не имеет — Захар рассказал, что уже забрал заявление из милиции, однако затем с ним связались два сотрудника силовых структур и убедили повторить показания. «Нет, давления не было. Конечно, не было. Когда меня два оперативника старших везут в Гродно, понимаете, да? То конечно, не было давления», — поделился потерпевший, вспоминая о даче показаний.

Бутько был одним из тех сотрудников милиции, кого лишили звания из-за «дискредитирующих поступков» — всего в списке, который утвердил Лукашенко, было 80 фамилий силовиков. При этом в силовых структурах Бутько на тот момент не работал — он ушел с милицейской службы в 2017 году. Последняя его должность в МВД — заместитель начальника Кореличского РОВД.

Ранее Лукашенко поддержал бывшего оппозиционера и экс-главреда Telegram-канала NEXTA, которого недавно отпустили из-под стражи в Белоруссии. Лукашенко заявил, что, несмотря на фотографии Романа Протасевича в форме украинского батальона «Азов» в Донбассе, на самом деле бывший оппозиционер никого не убивал. Сейчас Протасевич устроился в лояльную белорусским властям организацию «Системная правозащита».