Лукашенко встал на защиту Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один из основателей и бывший главред признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич не убивал людей в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Президент встал на защиту Протасевича, рассказав, что тот поехал «тренироваться» в лагерь на Украину. Там юношу отправили в Донбасс, чтобы «на крови замешать». «Хорошо, что он не стрелял там. Я же пригласил сюда правоохранителей из Донецка, они приезжали его допрашивали. (...) Но мы точно знаем — его бог миловал, он не убивал в Донбассе», — сказал Лукашенко.

Глава государства также объяснил скандальное фото Протасевича с оружием, сделанное в Донбассе. «Понимаете, приехал, пулемет на плечо, сфотографировался, в сеть выложил — пацанье», — рассказал он.

Роман Протасевич был задержан в Белоруссии 23 мая 2021 года. Рейс Афины — Вильнюс авиакомпании Ryanair, на котором он находился, принудительно приземлился в Минске по указанию белорусского диспетчера. Через некоторое время бывшего главреда NEXTA отпустили под домашний арест.

Позже в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в отношении Протасевича возбудили уголовное дело из-за того, что летом 2014 года он якобы добровольно вступил в украинский батальон «Азов» и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях. Обвинения в свой адрес молодой человек отрицает.