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Эминема и Рианну рассматривали на главные роли в «Безумном Максе»

Режиссер Миллер вспомнил, что Эминема и Рианну приглашали на пробы в фильм «Безумный Макс»

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Рэпера Эминема и певицу Рианну рассматривали на главные роли в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом сообщает издание Variety.

Картина Джорджа Миллера вышла в 2015 году, однако встречаться с кандидатами кинематографист начал еще за шесть лет до премьеры проекта. «Обычно актеры одеваются небрежно, но Рианна выглядела очень эффектно. Я даже не уверен, что она знала о содержании фильма, потому что она выглядела как типичная Рианна», — вспомнил режиссер.

По его словам, он и кастинг-директор Рона Кресс встретились со многими будущими звездами, пока не утвердили Шарлиз Терон. Пробоваться на роль Фуриосы также приходила Марго Робби.

Миллер рассказал, что они с командой даже приглашали Эминема, так как их впечатлила его работа в фильме «Восьмая миля». Музыкант отказался, поскольку съемки должны были проходить в Австралии, а роль Макса Рокатански в итоге досталась Тому Харди. По мнению занимавшегося фильмом художника Марка Секстона, отказ Эминема пошел на пользу проекту, поскольку участие рэпера не соответствовало бы феминистскому посылу «Безумного Макса».

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Марина Погосян
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