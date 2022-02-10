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Макрон указал на общую точку зрения в позициях Европы и России

Президент Франции Макрон заявил, что Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности

Фото: Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон указал на общую точку зрения в позициях России и Европы. Соответствующее сообщение появилось в аккаунте лидера в Instagram после его визита в Москву и Киев.

По словам французского президента, ни россияне, ни европейцы не заинтересованы в нестабильности в мире.

«Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности», — написал Макрон.

Переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины. При этом предложения Макрона ранее не получали одобрения со стороны союзников Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритании.

Марина Совина
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